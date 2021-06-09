Внаслідок інциденту дорога автівка опинилася насадженою на металевий паркувальний обмежувач. Щонайменше, у Mercedes зламався бампер.

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Крім того, у машини може бути пошкоджений захист двигуна.

Що відомо про нетипову ДТП на Андріївському узвозі

Аварія сталася близько 16:30 на Андріївському узвозі, де зовсім нещодавно дозволили рух автомобільного транспорту.

За попередніми даними, водій Mercedes хотів проїхати за машиною, перед якою болард опустився, але не встиг.

Як тільки машина наблизилася до обмежувача, він почав підійматись. Відреагувати на перешкоду власник вже не міг, оскільки вона опинилася у мертвій для нього зоні.



Mercedes постраждав від боларда / Фото dtp.kiev.ua

Крім того, у кількох метрах від місця аварії сталося ще одне порушення правил дорожнього руху. Водій Skoda запаркувався на смузі для зустрічного руху, через що його машину забрав евакуатор.

Дивіться відео з місця незвичайної аварії на Андріївському узвозі у Києві: