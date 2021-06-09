У Києві на Андріївському узвозі паркувальний стовпчик знизу протаранив Mercedes: відео

Досить надзвичайна ДТП сталася вдень 9 червня в історичному центрі Києва. Водій елітного легковика Mercedes не встиг проскочити повз болард, який підіймався вгору.
Внаслідок інциденту дорога автівка опинилася насадженою на металевий паркувальний обмежувач. Щонайменше, у Mercedes зламався бампер.
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Крім того, у машини може бути пошкоджений захист двигуна.
Що відомо про нетипову ДТП на Андріївському узвозі
- Аварія сталася близько 16:30 на Андріївському узвозі, де зовсім нещодавно дозволили рух автомобільного транспорту.
- За попередніми даними, водій Mercedes хотів проїхати за машиною, перед якою болард опустився, але не встиг.
- Як тільки машина наблизилася до обмежувача, він почав підійматись. Відреагувати на перешкоду власник вже не міг, оскільки вона опинилася у мертвій для нього зоні.
Mercedes постраждав від боларда / Фото dtp.kiev.ua
Крім того, у кількох метрах від місця аварії сталося ще одне порушення правил дорожнього руху. Водій Skoda запаркувався на смузі для зустрічного руху, через що його машину забрав евакуатор.
Дивіться відео з місця незвичайної аварії на Андріївському узвозі у Києві: