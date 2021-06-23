У Києві на Андріївському узвозі провалився дах історичного будинку: фото

Ще одна історична будівля у самісінькому центрі Києва опинилася під загрозою руйнування. 23 червня обвалився дах будинку на Андріївському узвозі, 18.

Надзвичайна подія сталася в покинутому будинку, збудованому у 1891 році за проєктом архітектора Андрія Крауса. Володіла будинком родина ювеліра Йосифа Ребенка, який працював на поляка Ярославського.

Дивіться також Еспресо, капучино та ласощі: у церкві пояснили мету створення храмової кав'ярні

Після смерті підприємця Ребенок одружився з його вдовою.

Можуть побудувати офісний центр



Всередину будинку потраплятиме вода / Фото ЧЕСНО. Київ

Активісти підкреслюють, що, за даними "СХЕМ", у 2010 році за часів мера Черновецького Київрада дозволила провести грошову оцінку землі під будинком.

Надалі цю ділянку мали продати ТОВ "Авіантбуд" для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових апартаментів з офісним центром, закладами торгівлі, громадського харчування та підземним паркінгом.

Двері будинку, де обвалився дах, є унікальними. Вони декоровані двома портиками із накладними неоренесансними деталями. За це двері будинку внесли до 20 історичних, які варто побачити у столиці.



Двері будинку є унікальними / Фото ЧЕСНО. Київ

Оскільки дах обвалився остаточно, для будівлі це означає, що із кожним дощем всередину потраплятиме вода. І це призведе до стрімкого руйнування приміщення історичного будинку.