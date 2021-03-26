На одному з найвизначніших місць столиці, .Андріївському узвозі, без якихось обговорень та конкурсів встановили пам'ятник Миколаю Гоголю. Цей факт викликав неабияке обурення у киян.

За словами київського урбаніста Віталія Селика, встановлення скульптури на Андріївському узвозі виглядає дивним та нелогічним кроком. А те, що це зробили без обговорення, є продовженням поганої тенденції.

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На п'єдесталі є табличка, що вказує про подарунок Києву пам'ятника скульптором Борисом Довганем, але митець помер ще 2 роки тому.

Ймовірно, встановив відомий колекціонер

Селик припускає, що до появи пам'ятника може бути причетний Олександр Брей, чий офіс розташований неподалеку. Раніше колекціонер вже відкривав на Андріївському узвозі скандальну скульптуру Олександра Вертинського.



Пам'ятник Гоголю на Андріївському узвозі миттєво став скандальним / Фото Євгена Карася

Втім, після обурення киян появою більш схожого на цвинтарний пам'ятника, його демонтували.

Просто комусь захотілося ще один пам’ятник письменнику. Перший встановили на Русанівському бульварі у 1982 році до 130 роковин від дня смерті письменника. Цікаво, хто ж вирішив, що може ставити скульптури на Андріївському без погодження громади Києва, як у себе на дачі?

– підкреслив Селик.

Урбаніст наголосив, що перебування пам'ятнику на Андріївському узвозі зовсім не є логічним. На думку експерта, скульптуру могли б встановити на вулиці, яка має ім'я письменника.