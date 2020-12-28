Влада столиці Украъны підготувала чималу кількість розважальних заходів для школярів та їхніх батьків до новорічних свят. Проходитимуть вони у режимі онлайн.

Про наміри влади створити конкуренцію "майнкрафту" взяти участь у розважанні тисяч дітлахів, які опиняться вдома під час зимових канікул, новорічних свят та карантину, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, враховуючи пандемію коронавірусу, чиновники розробили дитячі святкові заходи саме в онлайн-форматі.

Які розваги підготували для дітей у Києві

За словами міського голови, до 11 січня для школярів столиці триватимуть зимові канікули.

Після цього заклади освіти перейдуть на роботу в дистанційному форматі, а дитячі садочки продовжать працювати у звичайному режимі. Працюють вони й зараз.

На час новорічно-різдвяних канікул місто підготувало для школярів чимало цікавих заходів в онлайн-форматі. На дітей та їх батьків очікують святкові конкурси, квести та майстер-класи зі створення іграшок і подарунків власноруч. І багато іншого. Я бажаю всім школярам казкових і головне – безпечних канікул! І звертаюся до батьків самим дотримуватися елементарних правил безпеки та пояснювати це дітям. І коли ви відвідуєте святкові локації в місті, і в транспорті, в публічних місцях,

– розповів Кличко.

Хоча представники влади постійно закликають гостей столиці та киян дотримуватися карантину на новорічних локаціях, фактично ніякого маскового режиму там немає.Не зберігають охочі до розваг і соціальної дистанції. Через це чиновники вже загрожували зачинити локації. Але далі слів справа не пішла.