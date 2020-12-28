Квести та конкурси: у Києві анонсували новорічні онлайн-заходи для дітей
Влада столиці Украъны підготувала чималу кількість розважальних заходів для школярів та їхніх батьків до новорічних свят. Проходитимуть вони у режимі онлайн.
Про наміри влади створити конкуренцію "майнкрафту" взяти участь у розважанні тисяч дітлахів, які опиняться вдома під час зимових канікул, новорічних свят та карантину, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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Які розваги підготували для дітей у Києві
За словами міського голови, до 11 січня для школярів столиці триватимуть зимові канікули.
Після цього заклади освіти перейдуть на роботу в дистанційному форматі, а дитячі садочки продовжать працювати у звичайному режимі. Працюють вони й зараз.
На час новорічно-різдвяних канікул місто підготувало для школярів чимало цікавих заходів в онлайн-форматі. На дітей та їх батьків очікують святкові конкурси, квести та майстер-класи зі створення іграшок і подарунків власноруч. І багато іншого. Я бажаю всім школярам казкових і головне – безпечних канікул! І звертаюся до батьків самим дотримуватися елементарних правил безпеки та пояснювати це дітям. І коли ви відвідуєте святкові локації в місті, і в транспорті, в публічних місцях,
– розповів Кличко.
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