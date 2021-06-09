Те, що не вдалося обміняти на гроші, ймовірно, просто викинули. Про таку знахідку написав Антон Короб у фейсбуці.

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Пам'ять на смітнику

Він також займається дослідженням історії Києва й намагався викупити дещо з того, що рідні Ковалинського продавали на "Петрівці". Рештки архіву Короб знайшов у смітнику.

У лантухах з будівельним сміттям були викинуті слайди зі світлинами закордонних подорожей, фотоплівки з різними подіями, двоє розбитих пар окулярів, одна надрукована світлина, етикетка з обгортки його книги "Київські мініатюри",

– пише Короб.

Реакція киян

У коментарях чимало киян також шкодують про те, як розпорядились архівом й пам’яттю про Віталія Ковалинського.

Винести пам'ять на смітник... Це є жахливим трендом нашого часу. Добре, що не залило дощем, впевнена, що у Києві знайдеться музей, готовий інтегрувати ці артефакти до колекції,

– пише киянка Віра Степанова.

Що відомо про Віталія Ковалинського