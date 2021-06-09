У Києві архів відомого історика опинився на смітнику після його смерті

У Києві на смітнику біля будинку де мешкав історик Віталій Ковалинський знайшли рештки його архіву. Після смерті краєзнавця його рідні намагались продати найцікавіші речі з колекції на ринку.
Те, що не вдалося обміняти на гроші, ймовірно, просто викинули. Про таку знахідку написав Антон Короб у фейсбуці.
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Пам'ять на смітнику
Він також займається дослідженням історії Києва й намагався викупити дещо з того, що рідні Ковалинського продавали на "Петрівці". Рештки архіву Короб знайшов у смітнику.
У лантухах з будівельним сміттям були викинуті слайди зі світлинами закордонних подорожей, фотоплівки з різними подіями, двоє розбитих пар окулярів, одна надрукована світлина, етикетка з обгортки його книги "Київські мініатюри",
– пише Короб.
Реакція киян
У коментарях чимало киян також шкодують про те, як розпорядились архівом й пам’яттю про Віталія Ковалинського.
Винести пам'ять на смітник... Це є жахливим трендом нашого часу. Добре, що не залило дощем, впевнена, що у Києві знайдеться музей, готовий інтегрувати ці артефакти до колекції,
– пише киянка Віра Степанова.
Що відомо про Віталія Ковалинського
- Історик, який досліджував Київ.
- Письменник та журналіст.
- Завідувач відділу Музею історії міста Києва (1997–2012),
- Головний редактор журналу "Купола".
- Помер у 2019 році.