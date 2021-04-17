У столиці 17 квітня трапилася аварія на мережах водопостачання на Подолі. У зв'язку з цим на вулиці Кирилівській обмежили рух транспорту.

Обмеження діятимуть доти, доки мережу водопостачання не відремонтують.

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Аварія на мережах водопостачання Києва

Інцидент стався вранці 17 квітня. Прямо посеред дороги на вулиці Кирилівській через аварію на мережах водопостачання утворилося провалля, наповнене водою.

Через це у Києві обмежили рух транспорту у напрямку Куренівки. На місце інциденту викликали аварійну бригаду балансоутримувача мереж.

Терміни усунення наслідків аварії поки що не повідомляють.

Зверніть увагу! Раніше у Львові прорвало трубу на вулиці Шумського. Потужний потік води утворив провалля на дорозі. У результаті в частині будинків припинили водопостачання.

У Києві на Кирилівській сталася аварія мереж водопостачання: карта