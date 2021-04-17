У Києві сталася аварія на мережах водопостачання: де обмежений рух транспорту

Джерело:телеграм-канал "Київ Трафік"
У столиці 17 квітня трапилася аварія на мережах водопостачання на Подолі. У зв'язку з цим на вулиці Кирилівській обмежили рух транспорту.
Обмеження діятимуть доти, доки мережу водопостачання не відремонтують.
Читайте також Через карантин: у Києві почнуть відключати гарячу воду на місяць пізніше
Інцидент стався вранці 17 квітня. Прямо посеред дороги на вулиці Кирилівській через аварію на мережах водопостачання утворилося провалля, наповнене водою.
Через це у Києві обмежили рух транспорту у напрямку Куренівки. На місце інциденту викликали аварійну бригаду балансоутримувача мереж.
Терміни усунення наслідків аварії поки що не повідомляють.Зверніть увагу! Раніше у Львові прорвало трубу на вулиці Шумського. Потужний потік води утворив провалля на дорозі. У результаті в частині будинків припинили водопостачання.
У Києві на Кирилівській сталася аварія мереж водопостачання: карта