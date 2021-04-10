У Києві автобус із пасажирами влетів у стовп, а потім у машину: є постраждала

Джерело:dtp.kiev.ua
У Києві 10 квітня автобус 220 маршруту, який здійснює міські пасажирські перевезення, потрапив у ДТП. Спершу він врізався у стовп, а потім зіткнувся з автомобілем.
Аварія за участі громадського транспорту сталася на столичному проспекті Бажана, що у районі метро "Позняки". За попередньою інформацією, водієві стало зле за кермом.
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Зазначається, що унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала жінка, яка їхала в автобусі.
Її госпіталізували до найближчої лікарні. Наразі невідомо, яких травм вона зазнала.
На місці події працювали медики та поліція.