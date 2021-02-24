На з'їзді з Корчуватського шляхопроводу вранці 24 лютого сталася аварія за участю автобусу "Богдан" та вантажівки MAN. Внаслідок інциденту травмувався водій вантажного автомобіля.

На місці події на Столичному шосе працюють поліцейські. Медики вже відвезли постраждалого чоловіка до лікарні.

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За попередніми даними, аварію спричинив водій автобуса.

Що відомо про зіткнення "Богдана" та MAN у Києві



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Як пояснив правоохоронцям водій автобуса, він на якусь мить перестав дивитися на дорогу, після чого одразу ж в'їхав у вантажівку.

MAN, як з'ясувалося, зламався на лівій смузі, а водій вантажівки намагався полагодити автівку.

Удар був досить потужним. Через зіткнення у "Богдана" тріснуло лобове, а бокове скло взагалі вилетіло.

За фактом аварії відкрито кримінальну справу. З остаточною кваліфікацією провадження слідчі мають визначити після того, як медики зроблять свої висновки щодо ступеня травм постраждалого водія.



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