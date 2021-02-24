Відволікся та влетів: у Києві автобус в'їхав у вантажівку – фото
Автобус в'їхав у вантажівку на Столичному шосе / Київ Оперативний
На з'їзді з Корчуватського шляхопроводу вранці 24 лютого сталася аварія за участю автобусу "Богдан" та вантажівки MAN. Внаслідок інциденту травмувався водій вантажного автомобіля.
Джерело:Київ оперативний
На місці події на Столичному шосе працюють поліцейські. Медики вже відвезли постраждалого чоловіка до лікарні.
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За попередніми даними, аварію спричинив водій автобуса.
Що відомо про зіткнення "Богдана" та MAN у Києві
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- Як пояснив правоохоронцям водій автобуса, він на якусь мить перестав дивитися на дорогу, після чого одразу ж в'їхав у вантажівку.
- MAN, як з'ясувалося, зламався на лівій смузі, а водій вантажівки намагався полагодити автівку.
- Удар був досить потужним. Через зіткнення у "Богдана" тріснуло лобове, а бокове скло взагалі вилетіло.
За фактом аварії відкрито кримінальну справу. З остаточною кваліфікацією провадження слідчі мають визначити після того, як медики зроблять свої висновки щодо ступеня травм постраждалого водія.
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