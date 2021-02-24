Відволікся та влетів: у Києві автобус в'їхав у вантажівку – фото

Джерело:Київ оперативний
На з'їзді з Корчуватського шляхопроводу вранці 24 лютого сталася аварія за участю автобусу "Богдан" та вантажівки MAN. Внаслідок інциденту травмувався водій вантажного автомобіля.
На місці події на Столичному шосе працюють поліцейські. Медики вже відвезли постраждалого чоловіка до лікарні.
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Вантажівка зупинилася через несправність / Фото Києва оперативного
За фактом аварії відкрито кримінальну справу. З остаточною кваліфікацією провадження слідчі мають визначити після того, як медики зроблять свої висновки щодо ступеня травм постраждалого водія.
Ремонт автобуса коштуватиме кілька тисяч / Фото Києва оперативного