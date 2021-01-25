У Києві автобус збив на пішохідному переході людину: відео (18+)

У Києві 25 січня на Березняках на проспекті Тичини автобус збив людину просто на пішохідному переході. Ймовірно, водій не побачив її через припарковану машину, власник якої вирішив постояти саме у цьому забороненому місці.

Джерело: "Киев Оперативный"

На кадрах, які опублікували у соціальних мережах, видно як пішохід починає рухатись переходом й оминає легковушку, яка до того ще й здавала задом.

У це момент автобус наближався до місця зіткнення – водій ймовірно не побачив людину й не встиг загальмувати.

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Байдужі свідки

Найжахливіше у цій ситуації – поведінка людей, які стали свідками ДТП.

Жінка, яка рухалась тротуаром лише вийшла подивитись, що трапилось, а один з пасажирів цього ж автобусу просто вийшов з пакетом у руках й попрямував у протилежному напрямку.

Водій також не одразу підійшов до збитого чоловіка.

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Ланцюг порушень

Наразі невідомо чи живий пішохід.

У коментарях люди обурюються поведінкою учасників та свідків цього ДТП.

Також пишуть, що ланцюг порушень почав саме той водій легковушки, який припаркувався на пішохідному переході.