У Києві пізно ввечері 3 березня трапилась детективна історія з елементами комедії. Автовикрадач спочатку заліз в одну машину на стоянці, його помітили. Тікаючи від охорони він сів в іншу, але звідти його вигнав власник авто.

Зрештою злочинець вибіг на дорогу й погрожуючи пістолетом відібрав таки машину з третьої спроби. Це сталось близько 22:00 у Голосіївському районі столиці.

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Перша спроба викрадення

Спочатку чоловік заліз у машину Honda на автостоянці на вулиці Маршала Конєва, 6. Спрацювала сигналізація. На звук прийшов охоронець. У салоні він помітив чоловіка, який намагався заховатись за кріслом.

Охоронець відкрив двері, а в цей момент автовикрадач наставив на нього зброю. Охоронець відійшов й злодій вискочив з авто.

Друга спроба

Тікаючи він сів на заднє сидіння автомобіля Mercedes, у якому був водій. Злодій також почав йому погрожувати, мабуть, хотів відібрати авто, але власник машини не злякався й вигнав непроханого гостя з салону.

Вже біля самого готелю охоронці намагалися затримати злодія, але у них не вийшло. Саме ця друга спроба викрадення автівки й втеча злодія потрапила на записи відеокамер.

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Третя спроба

Після втечі з парковки злочинець вибіг на дорогу та зупинив автомобіль Honda, погрожуючи зброєю. Мабуть, він не байдужий до автівок саме цієї марки.

Далі автовикрадач викинув власника та поїхав на цій машині. Але не далеко. Покинуту автівку знайшли за 4 кілометри від місця злочину.

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Зараз його розшукують правоохоронці.

У соцмережах пишуть, що це міг бути один із тих автовикрадачів, якого нещодавно затримували, але суд був дуже лояльним і відпустив його під домашній арешт.