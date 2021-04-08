Через зауваження про маску: у Києві на АЗС чоловік плюнув у касирку, його затримали – відео
Інцидент стався ввечері 7 квітня на АЗС ANP на Харківському шосе у Дарницькому районі Києва. Власник Mazda нахабно поводився із касиркою закладу та оскаженів через зауваження про відсутність маски.
Джерело:Патрульна поліція Києва
Під кінець нетривалого конфлікту зловмисник плюнув жінці в обличчя, після чого втік з місця події. Вже наступного дня чоловіка спіймали патрульні поліцейські. Йому оштрафували на чималу суму.
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Відмовлявся вдягнути маску
- Конфлікт між чоловіком та касиркою АЗС ANP на Харківському шосе, 68, стався ввечері 7 квітня.
- Клієнт станції, який зайшов до приміщення, був без обов'язкової для носіння маски. Через це касирка зробила йому зауваження.
- Почувши про необхідність вдягнути засіб захисту, чоловік почав кричати на жінку. Згодом він плюнув їй в обличчя.
Дії зловмисника поліцейські кваліфікували як порушення правил карантину щодо людей. У Кодексі України про адміністративні правопорушення за подібний вчинок передбачене покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.
Яку саме суму вписали інспектори у документи чоловіку, невідомо. Однак цю постанову не має розглядати суд. Штраф за свій вчинок порушник має сплатити в будь-якому випадку.
Дивіться відео, як клієнт АЗС у Києві плюнув в обличчя касирки:
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