Інцидент стався ввечері 7 квітня на АЗС ANP на Харківському шосе у Дарницькому районі Києва. Власник Mazda нахабно поводився із касиркою закладу та оскаженів через зауваження про відсутність маски.

Під кінець нетривалого конфлікту зловмисник плюнув жінці в обличчя, після чого втік з місця події. Вже наступного дня чоловіка спіймали патрульні поліцейські. Йому оштрафували на чималу суму.

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Інспектори поліції не просто зупинили водія іномарки, а доставили його до Дарницького управління поліції.

Відмовлявся вдягнути маску

Конфлікт між чоловіком та касиркою АЗС ANP на Харківському шосе, 68, стався ввечері 7 квітня.

Клієнт станції, який зайшов до приміщення, був без обов'язкової для носіння маски. Через це касирка зробила йому зауваження.

Почувши про необхідність вдягнути засіб захисту, чоловік почав кричати на жінку. Згодом він плюнув їй в обличчя.

Дії зловмисника поліцейські кваліфікували як порушення правил карантину щодо людей. У Кодексі України про адміністративні правопорушення за подібний вчинок передбачене покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.

Яку саме суму вписали інспектори у документи чоловіку, невідомо. Однак цю постанову не має розглядати суд. Штраф за свій вчинок порушник має сплатити в будь-якому випадку.

Дивіться відео, як клієнт АЗС у Києві плюнув в обличчя касирки:

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