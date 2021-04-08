Через зауваження про маску: у Києві на АЗС чоловік плюнув у касирку, його затримали – відео

Джерело:Патрульна поліція Києва
Інцидент стався ввечері 7 квітня на АЗС ANP на Харківському шосе у Дарницькому районі Києва. Власник Mazda нахабно поводився із касиркою закладу та оскаженів через зауваження про відсутність маски.
Під кінець нетривалого конфлікту зловмисник плюнув жінці в обличчя, після чого втік з місця події. Вже наступного дня чоловіка спіймали патрульні поліцейські. Йому оштрафували на чималу суму.
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Дії зловмисника поліцейські кваліфікували як порушення правил карантину щодо людей. У Кодексі України про адміністративні правопорушення за подібний вчинок передбачене покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень.
Яку саме суму вписали інспектори у документи чоловіку, невідомо. Однак цю постанову не має розглядати суд. Штраф за свій вчинок порушник має сплатити в будь-якому випадку.
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