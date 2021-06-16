У Києві бабця просить гроші, а потім на таксі їде додому з покупками: відео

У Києві помітили бабусю, яка просить в людей гроші у супермаркеті. Потім жінка замовляє таксі, аби довезти пакунки додому. Касири кажуть, що вона у них постійна клієнтка – кожного разу скуповується приблизно на тисячу гривень.

Про це розповів чоловік, у якого бабця просила 20 гривень. Пенсіонерка зазвичай стоїть біля входу й просить допомоги у перехожих. Небайдужі дають їй готівку.

Ще один випадок У Києві біля Гідропарку дівчина розляглася посеред дороги та махала водіям руками: відео

Постійна клієнтка

Жінка, не соромлячись, завантажила пакети з покупками в машину, ще й присоромила очевидця "Краще допоміг би бабі, баба розтратилась".

Іду в магазин і бачу: стоїть бабуся з візком і кульками, просить грошей. Далі бачу, як за нею приїжджає таксі. Почав знімати відео. Касир сказав, що вона – постійний клієнт й просить оплатити покупки,

– написав автор допису.

Реакція людей

У коментарях під дописом люди пишуть, що не здивовані такою поведінкою. За словами користувачки Олени Юр'євої, "всі так шкодують цих бабусь, особливо тих, які живуть у квартирах на Печерську й там же і просять".

Інші дописувачі зазначають, що бачили бабцю біля різних супермаркетів.