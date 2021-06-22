Відео цього інциденту оприлюднили в місцевих телеграм-каналах 21 червня. Зловмисник намагався прикрити обличчя, але його густі вуса були надто помітними.
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Захотів глянути в очі
- Жебрачка була в чорній куртці та в хустинці.
- Вона лежала, схиливши обличчя до тротуару.
- У підписі до відео цього інциденту мовиться, що хлопець відчув недобре, коли проходив повз жебрачку.
- Тому захотів заглянути їй у вічі.
- Однак згодом виявилось, що вона – молодий чоловік.
- Коли автор ролика підійшов ближче, попросив показати на камеру свої вуса.
Викриття "бабусі-жебрачки" з вусами в Києві: відео телеграму "Київ зараз"