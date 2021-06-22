Відео цього інциденту оприлюднили в місцевих телеграм-каналах 21 червня. Зловмисник намагався прикрити обличчя, але його густі вуса були надто помітними.

Інше шахрайство У Львові одесит влаштував стрілянину біля відділу поліції: хотів видурити у бабусі 4000 доларів

Захотів глянути в очі

Жебрачка була в чорній куртці та в хустинці.

Вона лежала, схиливши обличчя до тротуару.

У підписі до відео цього інциденту мовиться, що хлопець відчув недобре, коли проходив повз жебрачку.

Тому захотів заглянути їй у вічі.

Однак згодом виявилось, що вона – молодий чоловік.

Коли автор ролика підійшов ближче, попросив показати на камеру свої вуса.

Викриття "бабусі-жебрачки" з вусами в Києві: відео телеграму "Київ зараз"

Зверніть увагу! У селі Зелений Яр, що в Обухівському районі Київщини в гості до 70-річної жінки завітали дві "монахині". Вони змогли видурити в пенсіонерки майже 200 тисяч гривень. Однак зловмисниць 17 червня затримали.