Відео цього інциденту оприлюднили в місцевих телеграм-каналах 21 червня. Зловмисник намагався прикрити обличчя, але його густі вуса були надто помітними.

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Захотів глянути в очі

  • Жебрачка була в чорній куртці та в хустинці.
  • Вона лежала, схиливши обличчя до тротуару.
  • У підписі до відео цього інциденту мовиться, що хлопець відчув недобре, коли проходив повз жебрачку.
  • Тому захотів заглянути їй у вічі.
  • Однак згодом виявилось, що вона – молодий чоловік.
  • Коли автор ролика підійшов ближче, попросив показати на камеру свої вуса.

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