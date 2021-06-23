Рятувальникам ДСНС ввечері 22 червня довелося гасити пожежу, яка виникла в будинку на вулиці Копилівської, 12б. Загорівся кондиціонер, закріплений на фасаді багатоповерхівки.

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Внаслідок інциденту, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Що відомо про пожежу на Куренівці у Києві

  • За даними спільноти "Київ оперативний", у багатоквартирному будинку масштабної пожежі не було. Вогонь не перекинувся безпосередньо у приміщення квартири.
  • То ж, закінчилося все для жителів будинку лише обвугленими стінами та сморідом від розплавленого пластика кондиціонеру.
  • Рятувальники досить швидко дісталися до місця загоряння та загасили його.

На місці події працювали рятувальники та медики швидкої. Втім, допомога лікарів нікому не знадобилася. Чи проводили бійці ДСНС евакуацію людей з приміщення, невідомо.

Через що саме спалахнув прилад, невідомо. Скоріш за все, він був несправним. Втім, не можна виключати й перевантаження приладу.

Дивіться відео, як горить кондиціонер на багатоповерхівці у Києві:

 