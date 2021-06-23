Рятувальникам ДСНС ввечері 22 червня довелося гасити пожежу, яка виникла в будинку на вулиці Копилівської, 12б. Загорівся кондиціонер, закріплений на фасаді багатоповерхівки.

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Внаслідок інциденту, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Що відомо про пожежу на Куренівці у Києві

За даними спільноти "Київ оперативний", у багатоквартирному будинку масштабної пожежі не було. Вогонь не перекинувся безпосередньо у приміщення квартири.

То ж, закінчилося все для жителів будинку лише обвугленими стінами та сморідом від розплавленого пластика кондиціонеру.

Рятувальники досить швидко дісталися до місця загоряння та загасили його.

На місці події працювали рятувальники та медики швидкої. Втім, допомога лікарів нікому не знадобилася. Чи проводили бійці ДСНС евакуацію людей з приміщення, невідомо.

Через що саме спалахнув прилад, невідомо. Скоріш за все, він був несправним. Втім, не можна виключати й перевантаження приладу.

Дивіться відео, як горить кондиціонер на багатоповерхівці у Києві: