У Києві на балконі дідуся знайшли танковий снаряд: фото

Геть незвичну знахідку зробив чоловік, який доглядає за 81-річним киянином. Добродій вирішив навести лад у квартирі дідуся та серед сміття наштовхнувся на справжній боєприпас.

Чоловік одразу подзвонив правоохоронцям. Він пояснив, що пенсіонер багато років приносить до квартири різні речі. Серед них і був танковий снаряд.

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Небезпечний предмет винесли з приміщення спеціалісти-вибухотехніки.

Коли приніс, не пам'ятає

Як з'ясувалося, всілякі речі до себе додому приносив чоловік, який живе на вулиці Петра Запорожця на Троєщині.

Слідчі поспілкувалися з літнім чоловіком, але він не зміг пригадати, де саме знайшов снаряд. Також дідусь не розповів правоохоронцям, як довго боєприпас перебуває у нього вдома.

Що треба робити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів

Поліцейські нагадали, що у випадку, коли хтось знайшов боєприпас чи щось схоже на нього, треба:

у жодному разі не торкатися знахідки;

одразу повідомити про інцидент поліцейських та рятувальників;

не пускати до знахідки інших осіб;

припинити будь-які роботи неподалік від місця виявлення вибухонебезпечного предмета.

Пам’ятайте, що предмети, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети повинні бути знешкоджені лише спеціалістами. Саме вони визначають ступінь безпеки боєприпасів, що не вибухнули, можливість їхнього транспортування та спосіб знешкодження чи знищення,

– підкреслили поліцейські.



81-річний киянин зберігав у себе на балконі танковий снаряд / Фото патрульної поліції Києва