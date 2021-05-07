Зокрема, з'ясувалось, що затримані за убивство чоловіки спочатку сильно побили безхатька, прийшовши у занедбане приміщення, де він, ймовірно, жив. Коли чоловік вже не міг себе захищати – нападники облили його легкозаймистою речовиною та підпалили.

До теми У Києві заживо спалили людину: 2 зловмисників затримали

Після чого вони втекли. Чоловік почав кликати на допомогу – його доправили до лікарні, де він помер.

Нападників затримали протягом двох годин – виявилось, що вони помстились безхатьку, за те, що він, нібито, скривдив малолітню дитину одного з затриманих.

Чоловікам загрожує довічне – їх дії поліція кваліфікує як вбивство вчинене з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб.

Подробиці про моторошний інцидент

Правоохоронці отримали виклик ввечері 6 травня, близько 19:30. Перехожі повідомили їм, що на проспекті Гонгадзе просить про допомогу людина, у якої загорівся одяг.

Туди одразу ж відправили рятувальників, лікарів та працівників поліції.

Ми встановили, що у недобудову до чоловіка прийшли 2 місцевих мешканців, які спочатку вчинили конфлікт, побили його, а потім підпалили,
– зазначив Андрій Крищенко, начальник поліції Києва.

За словами Крищенка, слідчі готують затриманим повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. 

Поліція затримала зловмисників: дивіться відео