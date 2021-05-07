У Києві батько спалив кривдника сина: ким був загиблий

У Києві стався моторошний злочин. Двоє чоловіків 6 травня побили та підпалили безхатька, який начебто скривдив дитину одного з нападників. Правоохоронці повідомили деякі деталі цього інциденту.

Зокрема, з'ясувалось, що затримані за убивство чоловіки спочатку сильно побили безхатька, прийшовши у занедбане приміщення, де він, ймовірно, жив. Коли чоловік вже не міг себе захищати – нападники облили його легкозаймистою речовиною та підпалили.

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Після чого вони втекли. Чоловік почав кликати на допомогу – його доправили до лікарні, де він помер.

Нападників затримали протягом двох годин – виявилось, що вони помстились безхатьку, за те, що він, нібито, скривдив малолітню дитину одного з затриманих.

Чоловікам загрожує довічне – їх дії поліція кваліфікує як вбивство вчинене з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб.

Подробиці про моторошний інцидент

Правоохоронці отримали виклик ввечері 6 травня, близько 19:30. Перехожі повідомили їм, що на проспекті Гонгадзе просить про допомогу людина, у якої загорівся одяг.

Туди одразу ж відправили рятувальників, лікарів та працівників поліції.

Ми встановили, що у недобудову до чоловіка прийшли 2 місцевих мешканців, які спочатку вчинили конфлікт, побили його, а потім підпалили,

– зазначив Андрій Крищенко, начальник поліції Києва.

Затримані – уродженці Києва, 1997 та 2002 років народження. Раніше вони не притягувалися до кримінальної відповідальності.

За словами Крищенка, слідчі готують затриманим повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

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