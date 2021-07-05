Інцидент стався на ділянці дороги, яка веде в напрямку центру міста. Чималий шмат бетону відвалився від конструкції та пробив лобове скло вантажівки.

Дивіться також У Дніпрі авто тричі переїхало жінку, протягнувши 20 метрів: водій утік – відео 18+

Внаслідок інциденту ніхто не травмувався.

Очікується шалений затор

Ще один столичний міст "втомився" близько 14:00 5 липня.

Шмат бетону впав на праву частину лобового скла "ГАЗелі", коли транспортний засіб їхав проспектом Перемоги.

Після удару водій одразу почав гальмувати, але зупинився у кількох метрах від місця падіння.

Наразі на місці працюють комунальники, які оцінюють масштаби руйнування.

Патрульні поліцейські перекрили рух смугою, де сталася аварія. Вони кажуть, що очікують на серйозне ускладнення руху внаслідок інциденту.

У КМДА обіцяють масштабну реконструкцію

Представники місцевої влади вже розповіли про інцидент. За словами посадовців КМДА, на шляхопроводі осипався захисний бетонний шар та частини перильного огородження. Комунальники вже приступили до протиаварійних робіт.

У подальшому передбачена масштабна реконструкція. У рамках робіт планують замінити прогонову будову і прибрати колони, які встановлені на проїзній частині проспекту. Завдяки реконструкції ліквідують звуження, через яке трапляються затори,

– зазначили у КМДА.

Дивіться відео з місця падіння частини шляхопроводу на проспекті Перемоги: