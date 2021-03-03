У Києві на Березняках водій помер за кермом та влетів у іншу автівку: відео
Медики не змогли врятувати життя киянину / Скриншот із відео
Медики швидкої досить довгий час намагалися врятувати життя 62-річному власнику Chevrolet Cruze, який втратив свідомість за кермом. Інцидент стався вдень 3 березня на вулиці Шумського.
Джерело:Київ оперативний
Водій легковика, якому стало зле, помер під час руху. Запустити його серце лікарі не змогли.
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Chevrolet при цьому виїхав на зустрічку та продовжив рухатися аж допоки не скоїв ДТП.
Намагалися реанімувати майже пів години
- Водійка BMW, в яку влетів "американець", стверджує, що заздалегідь бачила, яка на неї рухається некерований автомобіль.
- Жінка намагалася здавати назад, але уникнути зіткнення не змогла.
- Коли на місце події прибули медики швидкої, у чоловіка, який втратив свідомість, не було пульса.
- Лікарі довгий час намагалися реанімувати киянина, але спроби завести його серце були марними.
На місці події працюють поліцейські. Через що саме помер 62-річний власник Chevrolet Cruze, невідомо.
Дивіться відео спроб рятування киянина, який втратив свідомість під час керування машиною:
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