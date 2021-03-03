У Києві на Березняках водій помер за кермом та влетів у іншу автівку: відео

Медики швидкої досить довгий час намагалися врятувати життя 62-річному власнику Chevrolet Cruze, який втратив свідомість за кермом. Інцидент стався вдень 3 березня на вулиці Шумського.

Водій легковика, якому стало зле, помер під час руху. Запустити його серце лікарі не змогли.

Дивіться також У Києві п’яний таксист збив маму з візочком: дитина не постраждала

Chevrolet при цьому виїхав на зустрічку та продовжив рухатися аж допоки не скоїв ДТП.

Намагалися реанімувати майже пів години

Водійка BMW, в яку влетів "американець", стверджує, що заздалегідь бачила, яка на неї рухається некерований автомобіль.

Жінка намагалася здавати назад, але уникнути зіткнення не змогла.

Коли на місце події прибули медики швидкої, у чоловіка, який втратив свідомість, не було пульса.

Лікарі довгий час намагалися реанімувати киянина, але спроби завести його серце були марними.

На місці події працюють поліцейські. Через що саме помер 62-річний власник Chevrolet Cruze, невідомо.

Дивіться відео спроб рятування киянина, який втратив свідомість під час керування машиною: