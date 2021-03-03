У Києві на Березняках водій помер за кермом та влетів у іншу автівку: відео

Джерело:Київ оперативний
Медики швидкої досить довгий час намагалися врятувати життя 62-річному власнику Chevrolet Cruze, який втратив свідомість за кермом. Інцидент стався вдень 3 березня на вулиці Шумського.
Водій легковика, якому стало зле, помер під час руху. Запустити його серце лікарі не змогли.
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На місці події працюють поліцейські. Через що саме помер 62-річний власник Chevrolet Cruze, невідомо.
Дивіться відео спроб рятування киянина, який втратив свідомість під час керування машиною: