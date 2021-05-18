Внаслідок аварії багатотонна вантажівка переїхала дівчинку. Її у важкому стані госпіталізували медики швидкої. На місці події працювали поліцейські.

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Слідчі намагаються з'ясувати всі обставини інциденту, а також дізнатися, чи був винен у аварії водій бетоновозу.

Могла перебувати у сліпій зоні

Аварія сталася на виїзді з села Новосілки на вулицю Заболотного близько 10:00.

Водій стверджує, що він не побачив дівчинку, оскільки вона вибігла на дорогу в сліпу для нього зону.

Наїзд на пішохода трапився, за попередніми даними, не на пішохідному переході. Школярка вибігла на проїзну частину з прибудинкової території.

Згідно з Кримінальним кодексом України, слідчі мають відкрити кримінальне провадження щодо скоєння ДТП з потерпілою. Остаточна каліфікація події залежатиме від ступіню травм, які зазнала дівчинка.

Якщо провину водія доведуть в суді, його можуть посадити до виправної колонії на термін до 8 років.

Дивіться відео з місця наїзду бетоновозу на 14-річну дівчинку у Києві:

Великогабаритні автівки через свою конструкцію мають величезні сліпі зони. Водії вантажівок фізично можуть не бачити ані пішоходів, ані машини, які у ній перебувають. Тому пішоходам та іншим учасникам руху треба бути особливо уважними поруч із такими транспортними засобами.