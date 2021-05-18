У Києві бетоновоз переїхав 14-річну дівчинку, вона вижила: відео 18+

18 травня 2021 , 13:01
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Джерело:

dtp.kiev.ua

Жахлива ДТП сталася вдень 18 травня на вулиці Академіка Заболотного у Києві. Водій бетоновозу, за попередніми даними, не побачив школярку, яка вибігла на дорогу.

Внаслідок аварії багатотонна вантажівка переїхала дівчинку. Її у важкому стані госпіталізували медики швидкої. На місці події працювали поліцейські.

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Слідчі намагаються з'ясувати всі обставини інциденту, а також дізнатися, чи був винен у аварії водій бетоновозу.

Могла перебувати у сліпій зоні

  • Аварія сталася на виїзді з села Новосілки на вулицю Заболотного близько 10:00.
  • Водій стверджує, що він не побачив дівчинку, оскільки вона вибігла на дорогу в сліпу для нього зону. 
  • Наїзд на пішохода трапився, за попередніми даними, не на пішохідному переході. Школярка вибігла на проїзну частину з прибудинкової території.

Згідно з Кримінальним кодексом України, слідчі мають відкрити кримінальне провадження щодо скоєння ДТП з потерпілою. Остаточна каліфікація події залежатиме від ступіню травм, які зазнала дівчинка.

Якщо провину водія доведуть в суді, його можуть посадити до виправної колонії на термін до 8 років.

Дивіться відео з місця наїзду бетоновозу на 14-річну дівчинку у Києві:

Великогабаритні автівки через свою конструкцію мають величезні сліпі зони. Водії вантажівок фізично можуть не бачити ані пішоходів, ані машини, які у ній перебувають. Тому пішоходам та іншим учасникам руху треба бути особливо уважними поруч із такими транспортними засобами.
Автор: Олексій Чибісов