Як зазначив заступник мера Києва Костянтин Усов, перші два тижні липня інспектори з паркування не штрафуватимуть власників авто за несплату за новими тарифами. Втім, потім порушників змушуватимуть сплачувати 20-кратний розмір від вартості однієї години паркування.

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Сплатити за послуги муніципальних майданчиків можна безготівково через додатки "Київ Цифровий", "Приват 24", Easy Pay або через сайти ipay.ua або easypay.ua. Готівку прийматимуть виключно термінали Easy Pay.

Скільки коштуватиме паркування у центрі Києва з 1 липня

Посадовці зазначили, що муніципальні паркувальні майданчики розділили на 3 зони із різною вартістю за годину перебування автівки.

І зона центральну частину міста. За годину паркування автовласники мають віддати 35 гривень. Раніше ціна становила всього лише 10 гривень.

У ІІ зоні, що розташована на прилеглих до центру територіях, вартість паркування сягає 25 гривень за годину. Раніше цінник становив 7 гривень.

Паркування на майданчиках ІІІ зони, до якої відносяться спальні райони, у КМДА оцінили у 5 гривень за годину.



Нові тарифи на паркування на муніципальних майданчиках Києва / Ілюстрація КМДА

Безкоштовно скористатися муніципальними майданчиками для паркування можна буде у робочі дні з 22:00 до 8:00, а також у вихідні та святкові дні.

Інспекція з паркування починає роз’яснювальну кампанію, щоб водії могли дізнатися про нові правила, зрозуміти їх, встановити додатки і розібратися в новій системі оплати. Якщо інспектор виявить авто, власник якого не сплатив за паркування, він покладе на лобове скло роздруковану інформаційну довідку з роз’ясненням про розмір штрафу та порядок оплати. Такий період лояльності триватиме два тижні – із 1 до 16 липня,

–зазначив Усов.

Також всі майданчики обладнають інформаційними табличками, на яких вкажуть чинний тариф. Для зручної оплати таблички оснастять QR-кодом.