У Києві біля дитячого садка чоловік підірвався на гранаті: відео 18+
Чоловік загинув миттєво / dtp.kiev.ua
Трагічна подія сталася близько 15:00 12 лютого у Києві на Чоколовському бульварі, 37. На дитячому майданчику, розташованому у дворі будинку, на гранаті підірвався чоловік.
Джерело:Київ оперативний
Від отриманих травм він помер на місці. Все трапилося поблизу від дитячого садочку.
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На місці події працюють медики швидкої та слідчо-оперативна група.
Нещасний випадок чи самогубство
Лікарям залишилося лише констатувати смерть загиблого. Правоохоронці ж намагаються з'ясувати особу загиблого та встановити всі обставини інциденту. Також поліцейським доведеться розібратися, чи загиблий навмисно підірвався гранатою, чи стався нещасний випадок.
Як кваліфікували подію, наразі невідомо.
Дивіться відео з місця вибуху гранати біля дитячого садочка в Києві:
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