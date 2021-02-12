Трагічна подія сталася близько 15:00 12 лютого у Києві на Чоколовському бульварі, 37. На дитячому майданчику, розташованому у дворі будинку, на гранаті підірвався чоловік.

Від отриманих травм він помер на місці. Все трапилося поблизу від дитячого садочку. Дивіться також Поліція не втручалася: у Конча-Заспі елітні ресторани працювали під час січневого локдауну На місці події працюють медики швидкої та слідчо-оперативна група. Нещасний випадок чи самогубство Лікарям залишилося лише констатувати смерть загиблого. Правоохоронці ж намагаються з'ясувати особу загиблого та встановити всі обставини інциденту. Також поліцейським доведеться розібратися, чи загиблий навмисно підірвався гранатою, чи стався нещасний випадок. Як кваліфікували подію, наразі невідомо. Дивіться відео з місця вибуху гранати біля дитячого садочка в Києві: