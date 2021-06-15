У Києві біля Гідропарку дівчина розляглася посеред дороги та махала водіям руками: відео

За дивною поведінкою молодої дівчини, яка заважала руху автівок та неабияк ризикувала життям, спостерігали сотні жителів Києва. Вдень 15 червня на мості, який поєднує Гідропарк та материкову частину Києва, рух транспорту був досить серйозно ускладненим.

Перехожі та автомобілісти побачили, як дівчина розляглася посеред проїзної частини. Вона облаштувала собі місце на лінії розмітки, яка розподіляє дві смуги для руху.

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Під голову дівчина поклала пакет із речима, а біля себе поклала сумку.

Водії могли переїхати

Жителі Києва, які перебували біля місця інциденту, зняли дивну поведінку молодиці на відео та виклали у соцмережі.

Судячи з запису, дівчина, лежачи на проїзній частині, відчувала себе дуже розслаблено. Попри те, що її могли переїхати автівки.

Кожному з водіїв вона привітливо махала руками та ніяк не реагувала на сигнали клаксонів та обурення перехожих.

Чи працювали на місці події патрульні, невідомо. Також не зрозуміло, пішла порушниця ПДР з місця за власним бажанням, або її змусили це зробити очевидці.

Офіційних коментарів з приводу інциденту у патрульній поліції Києва поки що немає.

Дивіться відео з дівчиною, яка розляглася посеред проїзної частини у Києві: