У Києві біля КМДА ФОПи влаштували протест через карантин: фото

Представники малого бізнесу зібралися зранку 19 березня біля будівлі Київської міської адміністрації. Причина – вони хочуть висловити свою незгоду з посиленням карантинних обмежень.

В акції взяли участь лише кілька десятків людей. Вони тримали в руках символіку руху "Save ФОП". Судячи з цього, вони належать до столичного осередку руху. Останні вже котрий місяць перебувають на Майдані з вимогами скасувати касові апарати та контроль за сплатою ними податків.

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Будівлю мерії охороняють посилені наряди Нацгвардії, хоча кількість протестувальників – дуже й дуже мала.

ФОПи проти епідеміологічних обмежень



Кілька десятків підприємців з "Save ФОП" прийшли до КМДА / Фото "Сегодня"

Представники малого бізнесу зазначають, що рішення столичної влади було для них несподіваним. Чому підприємці не готувалися до посилення карантину за відсутності хоча б якихось тенденцій до покращення епідеміологічної ситуації, залишається загадкою.

Протестувальники хотіли потрапити до мерії, однак їм відмовили через ті самі карантинні обмеження.



Протестувальників не пустили до мерії / Фото "Сегодня"

При цьому вимоги деяких протестувальників, які вони висловлювали перед КМДА, відрізнялися від інших. Одні казали про те, що столична влада має взагалі зняти з них обмеження, оскільки середній і великий бізнес під час карантину "нормально працюють".

Інші ж висловлювались щодо необхідності карантину, але щоб при цьому не було виключень типу "Буковелю" чи "Велюру".

На 22 березня представники руху saveФОП запланували акцію на Майдані Незалежності.