Озброєний пістолетом, гранатою та ножем: у Києві біля McDonald's затримали агресивного чоловіка

У Києві 29 квітня на парковці McDonald's поліція затримала агресивного чоловіка. Він мав при собі пістолет, гранату та ніж й погрожував співробітникам закладу та відвідувачам.

Це сталось на Дарниці. Працівники McDonald's викликали правоохоронців й вони доволі швидко нейтралізували загрозу – агресивного чоловіка поклали обличчям в асфальт.

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Озброєний до зубів

З його кишені випав предмет, який схожий на гранату та ніж, а в руках він тримав пістолет. Наразі невідомо яку зброю мав затриманий – травмат чи можливо вогнепальну, або це був несправжній пістолет. Також лишається загадкою мотиви такої поведінки.

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Вчора 28 квітня у столиці в Голосіївському районі знайшли сумку з розчленованим тілом. Ця новина шокувала киян. Поліція дуже швидко знайшла того, хто це зробив – вбивцею виявився 30-річний уродженець одного з сіл Караглицького району Київщини.

Він пояснив, що це була самооборона. Під час конфлікту зі знайомим він ухопив ножа й вбив його, а потім відрізав голову й розчленував тіло.