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До речі В Одесі біля школи сталася стрілянина: власника зброї затримали

Затримали підозрюваного

Поліція затримала підозрюваного, вилучила у нього зброю. Крім того, затримали ще кількох людей. Відвідувачів закладу вивели з приміщення. На фото, оприлюднених в мережі, видно, що заклад обтягнули огороджувальною стрічкою.

На місці працювали слідчі. Про причини інциденту не повідомили.

Зверніть увагу! 24 канал намагається зв'язатись із київською поліцією, аби з'ясувати всі деталі.



Місце інциденту / Фото dtp.kiev.ua Місце інциденту / Фото dtp.kiev.ua

Поліція працює на місці / Фото dtp.kiev.ua Поліція працює на місці / Фото dtp.kiev.ua Інші стрілянини у Києві: останні новини