У Києві біля нічного клубу сталась масова бійка із стріляниною: фото

Конфлікт трапився на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі. Пораненого охоронця забрала "швидка".

До речі В Одесі біля школи сталася стрілянина: власника зброї затримали

Затримали підозрюваного

Поліція затримала підозрюваного, вилучила у нього зброю. Крім того, затримали ще кількох людей. Відвідувачів закладу вивели з приміщення. На фото, оприлюднених в мережі, видно, що заклад обтягнули огороджувальною стрічкою.

На місці працювали слідчі. Про причини інциденту не повідомили.



Місце інциденту / Фото dtp.kiev.ua

Поліція працює на місці / Фото dtp.kiev.ua Інші стрілянини у Києві: останні новини

Вночі 12 травня на вулиці Волгоградській чоловік поранив свого знайомого. Конфлікт виник через жінку на тлі ревнощів.

У Солом'янському районі чоловік двічі протягом 11 днів відкривав стрілянину з вікна житлового будинку. Правоохоронці затримали його.

21 квітня у Печерському районі столиці водій Renault влаштував конфлікт з дорожниками. Він стріляв із травматичного пістолета та поранив працівника "Київавтодору".

24 канал намагається зв'язатись із київською поліцією, аби з'ясувати всі деталі.