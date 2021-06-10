Ремонт виконували у 2 етапи – демонтували старий трубопровід та гідроізоляцію, замінили частину пошкодженої мережі. Згодом розпочали заміну усієї зношеної ділянки, де пролягає трубопровід діаметром 1000 міліметрів.
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До ремонтних робіт були залучені 3 аварійні бригади КП "Київтеплоенерго" та 14 одиниць спецтехніки.
Як ремонтували тепломережу: фото КМДА
Аварія біля Ocean Plaza: головне
- 27 травня 2021 року на цьому місці стався порив тепломережі.
- Водою залило всю вулицю – автівкам довелося "поплавати" на дорозі.
- Рух на цій ділянці перекрили на 2 доби.
- На місці пориву утворилась величезна яма в асфальті.
В КМДА заявили, що просто труби давно не змінювали й коли комунальники перевіряли тиск, готуючись до наступного опалювального сезону, відбувся порив – так вони виявляють "слабкі місця".