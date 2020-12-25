Інцидент стався на вулиці Автозаводській в Оболонському районі Києва близько 4:00 ранку 25 грудня. Поблизу ресторану "Золотий шафран" пролунав гучний вибух.

Що саме за предмет вибухнув на Оболоні, слідчі наразі не знають. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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За даними видання "РБК-Україна" , вибух стався біля ресторану "Золотий шафран".

Що відомо про вибух на Оболоні

Повідомлення про злочин надійшло на лінію "102" близько 4:00. Після нього на місце події прибули вибухотехніки, патрульні, кінологи та слідчі.

Копи встановили, що внаслідок події ніхто не постраждав, але хвиля пошкодила вікна та фасад будівлі ресторану.

Камери відеонагляду зафіксували, як до закладу підійшов чоловік, який залишив у сходів пакет. Як тільки він пішов, пролунав вибух.

Подію правоохоронці наразі кваліфікували як умисне пошкодження майна.

Досудове розслідування триває.

Якщо поліціянти знайдуть винних, їм загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.