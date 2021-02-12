У Києві на вулиці Банковій, де розташований Офіс президента, з’явилось містечко закоханих. Колишня резиденція Миколая тепер прикрашена серцями й написами "love".

Очевидно, що на Банковій готуються до Дня Валентина, який святкуватимуть 14 лютого – у неділю.

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Раніше на цьому ж місці було новорічно-різдвяне містечко, яке працювало тут із грудня минулого року, але відтепер декорації прикрасили серцями.

А колишню резиденцію Святого Миколая перетворили у будиночок, де закохані пари зможуть розмістити замки – як символ свого міцного кохання.

Поруч із будиночком встановили таблички у вигляді серця, на яких будуть описані історії кохання славетних киян. Роботи ще тривають.

У Києві біля Офісу президента з’явилось містечко закоханих: дивіться фото