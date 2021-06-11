Водій автівки зупинився на крайній правій смузі та вийшов з машини. Інші учасники руху поспішили якомога швидше поїхати подалі від небезпечного місця. Згодом рух вулицею в напрямку Деміївської площі заблокували.

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На місці події працювали рятувальники ДСНС та патрульні поліцейські.

Що відомо про витік газу з цистерни Glusko у Києві

Аварія сталася близько 14:00 під час руху вантажівки.

Коли на місце події прибули патрульні, вони одразу ж перекрили рух небезпечною ділянкою, оскільки цистерна могла вибухнути.

Рятувальники ДСНС та працівники аварійної служби газу досить швидко впоралися з завданням та змогли зробити так, щоб вантажівка продовжила свій рух.

Близько 15:30 правоохоронці та працівники екстрених служб оголосили про закінчення спецоперації та розблокували вулицю для проїзду.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Через що саме у цистерні стався витік, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця витоку газу з цистерни Glusko у Києві: