Водій автівки зупинився на крайній правій смузі та вийшов з машини. Інші учасники руху поспішили якомога швидше поїхати подалі від небезпечного місця. Згодом рух вулицею в напрямку Деміївської площі заблокували.
Дивіться також ДТП у Києві: на Окружній позашляховик влетів у фуру з трубами, – відео
На місці події працювали рятувальники ДСНС та патрульні поліцейські.
Що відомо про витік газу з цистерни Glusko у Києві
- Аварія сталася близько 14:00 під час руху вантажівки.
- Коли на місце події прибули патрульні, вони одразу ж перекрили рух небезпечною ділянкою, оскільки цистерна могла вибухнути.
- Рятувальники ДСНС та працівники аварійної служби газу досить швидко впоралися з завданням та змогли зробити так, щоб вантажівка продовжила свій рух.
Близько 15:30 правоохоронці та працівники екстрених служб оголосили про закінчення спецоперації та розблокували вулицю для проїзду.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Через що саме у цистерні стався витік, наразі невідомо.
Дивіться відео з місця витоку газу з цистерни Glusko у Києві: