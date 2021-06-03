Невідомо кому належить така спецтехніка. Втім, на машині немає жодного знаку. Люди, які перебували поряд й відкривали та закривали двері броньованої автівки, відмовились говорити.

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Таку техніку, зазвичай, використовують на війні. Подібний транспорт є й у правоохоронців.

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Група озброєних чоловіків в балаклавах і без розпізнавальних знаків проникли на територію ринку. Ймовірно, це було рейдерське захоплення, адже невідомі привезли із собою драбини, сокири та кувалди.

Чоловіки почали трощити прилавки й товари підручними засобами. Нападники були у бронежилетах, масках та касках. Також вони мали жовті пов'язки зі скотчу на лівій руці.

Що відбувалося на ринку "Столичний" / Фото "Обозреватель"

На виклик оперативно прибули київські правоохоронці. У супроводі Нацгвардії вони затримали 4 нападників, які чатували на прохідній до території ринку і не давали заїхати автобусам. До них застосували сльозогінний газ.

Як повідомили у поліції, українським правоохоронцям вдалося взяти ситуацію під свій контроль і вони забезпечують публічний порядок на ринку "Столичний". На щастя, постраждалих внаслідок рейдерського захоплення немає.