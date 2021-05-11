Відео з молодим оленем, який зовсім не боявся людей, опублікували у спільноті Київ оперативний. До тварини цілком можна було підійти майже впритул.

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У соцмережах користувачі жартували, що це може бути чийсь домашній улюбленець.

Міг втекти з ферми

Звідки біля станції метро "Бориспільська" з'явився олень, невідомо. Дописувачі припустили, що тварина втекла з ферми неподалік від села Гнідин. На осокорківських дачах діє заміський комплекс відпочинку "Ферма", де вирощують оленів. Тож, ймовірно, оленятко втік звідти.

Про те, що тварина не є дикою, свідчить і наявність ошийника, і те, що людей він підпускав до себе без якихось проблем.

Якою є подальша доля тварини, невідомо. Ввечері оленятка вже не бачили.

Дивіться відео з оленем біля "Бориспільської" у Києві:

У Голосіївському районі Києва в лісі довгий час мешкав дикий лось, який нерідко виходив до міста. Волонтери кілька разів намагалися спіймати тварину, але вона надто швидко бігала. 20 серпня 2020 року лося на смерть збила автівка.