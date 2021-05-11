У Києві біля станції метро розгулював молодий олень: відео

Оленятка побачили місцеві жителі біля станції метро "Бориспільська" у Дарницькому районі Києва. 10 травня тварина з ошийником розгулювала біля жвавої траси.

Відео з молодим оленем, який зовсім не боявся людей, опублікували у спільноті Київ оперативний. До тварини цілком можна було підійти майже впритул.

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У соцмережах користувачі жартували, що це може бути чийсь домашній улюбленець.

Міг втекти з ферми

Звідки біля станції метро "Бориспільська" з'явився олень, невідомо. Дописувачі припустили, що тварина втекла з ферми неподалік від села Гнідин. На осокорківських дачах діє заміський комплекс відпочинку "Ферма", де вирощують оленів. Тож, ймовірно, оленятко втік звідти.

Про те, що тварина не є дикою, свідчить і наявність ошийника, і те, що людей він підпускав до себе без якихось проблем.

Якою є подальша доля тварини, невідомо. Ввечері оленятка вже не бачили.

Дивіться відео з оленем біля "Бориспільської" у Києві: