У Києві біля станції "Сирець" зроблять новий сквер: раніше там була купа сміття

У Києві на п’ятачку біля станції "Сирець" вздовж вулиці Щусєва з’явиться новий сквер. Цю територію повернули до комунальної власності у занедбаному стані – вивезли звідти купу сміття.

На території скверу будуть пішохідні доріжки, зручні лавочки, дерева та квітники. Навести порядок запропонували місцеві мешканці.

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Як облаштують новий сквер – плани

У “Київзеленбуді” кажуть, що вже мають бачення, яким може стати цей публічний простір, тому подали клопотання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Ось так донедавна виглядало це місце / Фото "Великого Києва"

Сквер планують влаштувати у формі циклічної спіралі.

Дерева, висаджені півколом даватимуть затінок, а квітник з різних видів флокса у стилі мавританського газону додасть барв,

– повідомили в "Київзеленбуді".

Розглядаються варіанти висадження:

липи європейської Палліда

платану кленолистого

ясена вузьколистого

дуба шарлатового

дуба черешкового

Для освітлення скверу пропонується встановити ліхтарі на сонячних батареях.