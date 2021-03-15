У Києві біля станції "Сирець" зроблять новий сквер: раніше там була купа сміття

Джерело:"Київзелендуб"
У Києві на п’ятачку біля станції "Сирець" вздовж вулиці Щусєва з’явиться новий сквер. Цю територію повернули до комунальної власності у занедбаному стані – вивезли звідти купу сміття.
На території скверу будуть пішохідні доріжки, зручні лавочки, дерева та квітники. Навести порядок запропонували місцеві мешканці.
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У “Київзеленбуді” кажуть, що вже мають бачення, яким може стати цей публічний простір, тому подали клопотання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Ось так донедавна виглядало це місце / Фото "Великого Києва"
Сквер планують влаштувати у формі циклічної спіралі.
Дерева, висаджені півколом даватимуть затінок, а квітник з різних видів флокса у стилі мавританського газону додасть барв,
– повідомили в "Київзеленбуді".
Розглядаються варіанти висадження:
Для освітлення скверу пропонується встановити ліхтарі на сонячних батареях.