Черговий порив труби: у Києві біля залізничного вокзалу обмежили рух

У Києві на перетині вулиць Липківського та Кудряшова 25 травня стався порив мережі водопостачання. Невеличкий фонтан б’є просто посеред дороги. Це вже третій випадок за останній час.
У поліції повідомили, що рух на цій вулиці обмежений. Що саме сталось наразі невідомо.
До теми У Києві на Шулявському мосту з’явився фонтанчик: вода б'є ключем з-під асфальту
На відео, яке опублікували правоохоронці видно як невеликий фонтанчик б’є з-під асфальту.
Коментар "Київводоканалу"
У коментарі для сайту 24 каналу в пресслужбі "Київводоканалу" повідомили, що відбулося пошкодження магістралі. На місці працюють відповідні служби. Наразі комунальники з’ясовують причину аварії.
Поки невідомо чи потрібно буде відключати воду у приближених районах,
– сказала речниця КП Оксана Стан.
Пориви труб у Києві
- Вчора, 24 травня, на багатостраждальному, але оновленому Шулявському мосту стався аналогічний інцидент. З-під асфальту пішла вода. Невеликий фонтанчик з’явився просто посеред дороги.
- Минулого тижня на Деміївській площі. 20 травня просто біля бібліотеки Вернадського стався потужний порив – струмінь води був кілька десятків метрів й він пошкодив автівки, які були припарковані неподалік. Детально про це писали на сайті 24 каналу.