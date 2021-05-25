Черговий порив труби: у Києві біля залізничного вокзалу обмежили рух

25 травня 2021 , 10:37
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Джерело:

24 канал

У Києві на перетині вулиць Липківського та Кудряшова 25 травня стався порив мережі водопостачання. Невеличкий фонтан б’є просто посеред дороги. Це вже третій випадок за останній час.

У поліції повідомили, що рух на цій вулиці обмежений. Що саме сталось наразі невідомо.

До теми У Києві на Шулявському мосту з’явився фонтанчик: вода б'є ключем з-під асфальту

На відео, яке опублікували правоохоронці видно як невеликий фонтанчик б’є з-під асфальту.

Коментар "Київводоканалу"

У коментарі для сайту 24 каналу в пресслужбі "Київводоканалу" повідомили, що відбулося пошкодження магістралі. На місці працюють відповідні служби. Наразі комунальники з’ясовують причину аварії.

Поки невідомо чи потрібно буде відключати воду у приближених районах,
– сказала речниця КП Оксана Стан.

Пориви труб у Києві

  • Вчора, 24 травня, на багатостраждальному, але оновленому Шулявському мосту стався аналогічний інцидент. З-під асфальту пішла вода. Невеликий фонтанчик з’явився просто посеред дороги.
  • Минулого тижня на Деміївській площі. 20 травня просто біля бібліотеки Вернадського стався потужний порив – струмінь води був кілька десятків метрів й він пошкодив автівки, які були припарковані неподалік. Детально про це писали на сайті 24 каналу.
Автор: Ярослав Голобородько