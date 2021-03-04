Заради переглядів: у Києві блогер вдарив поліцейського тарілкою з вершками

У Києві 3 березня автор комедійного блогу напав на поліцейського – вдарив його тарілкою з вершками, а потім втік. Правоохоронці не оцінили жарт й затримали хлопця. Він розповів, що просто так заробляє гроші.

Це сталось на Майдані Незалежності. Хлопець підійшов до поліцейської автівки, постукав у вікно й повідомив, що зараз станеться ДТП.

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"Привітали" з Днем народження

Поліцейський здивувався й не встиг нічого відповісти як отримав по обличчю тарілкою з вершками.

Правоохоронці вискочили з машини й побігли за блогером. Виявилось, що копи у непоганій фізичній формі, вони затримали жартівника й доставили у відділок. Там хлопець розкаявся у тому, що вчинив й пообіцяв, що більше не буде так робити.

Коли його запитали навіщо він так зробив, блогер пояснив, що просто знімав кумедне відео, щоб заробити грошей на переглядах свого YouTube-каналу. "Купив святкову тарілку й привітав поліцію з Днем народження".

У Києві блогер вдарив поліцейського тарілкою з вершками: дивіться відео