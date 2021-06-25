Пост із піснею "Я стану новим мером, мером" молодий чоловік оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.

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У підводці до відео Іван Марунич позначив чинного главу Києва та жартівливо звернувся до Віталія Кличка.

Віталій Кличко, як вам таке?

– написав музикант.

Кличко дотепно відповів

Мер столиці не залишив звернення без уваги та дотепно відповів у коментарях – віршами.

Навіщо тобі ці безсонні ночі, кожен від тебе щось постійно хоче. Подивимося, скільки ти зможеш протриматися, музикою краще продовжуй займатися,

– сказав градоначальник.

Віталій Кличко відповів Івану Маруничу: дивіться відео