Це трапилося 1 червня. Про ці події дівчина розповіла у своєму інстаграмі ttiisshhiinnaa. Там у неї приблизно 75 тисяч підписників.

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За словами дівчини, апартаменти руйнувала не вона, а її друзі. Однак навіщо вони це робили – невідомо.

Вона показувала на відео розвалене ліжко та говорила, що все "не так уже й трагічно". На деяких відео дівчини молоді люди користуються вогнегасником без потреби. Окрім цього, в номері підлога була залита водою та спиртним.



Ванна кімната квартири, де влаштували блогерський погром / Скриншот РБК

Коли прибули правоохоронці, блогерка разом з хлопцем неодноразово їх ображали. Тому парубка оділи в кайданки, щоб повезти у відділок. Тоді блогерка почала показати поліцейським груди, щоб їх відпустили.

Однак це не спрацювало та згодом вона також опублікувала відео суперечки у відділку. Яке покарання загрожує молодим людям поки невідомо

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Що про неї відомо

Як повідомляє РБК, це не перша витівка зірки соцмереж. Нещодавно вона влаштувала стрілянину з пістолета посеред вулиці під час фотосесії. Також у цей день вона розгромила знімну квартиру в елітному житловому комплексі. Вона це пояснила тим, що її попросили з'їхати раніше, хоч і завдаток був оплачений наперед.