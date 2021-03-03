У Києві блогери зі зброєю чіплялися до безхатька, їх затримали

У Шевченківському районі столиці поліцейські затримали двох підозрілих чоловіків, про яких правоохоронцям повідомили перехожі. Сталося це 3 березня.

Як зазначили кияни, які звернулися до правоохоронців, вони побачили чоловіків, які не зовсім адекватно поводилися та чогось хотіли від безхатька.

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Коли ж поліцейські підійшли до підозрілих осіб, ті представилися їм "відомими блогерами".

Оперативник департаменту комітету



Чоловіки показали поліцейським посвідчення громадської організації / Фото "Києва оперативного"

Правоохоронцям чоловіки почали показувати посвідчення в яких вказані їх "посади".

На "документах" чоловіків було вказано, що вони належать до всеукраїнської громадської організації "Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю", та є "співробітниками оперативного відділу департаменту комітету".

Під час перевірки поліцейські з'ясували, що один з чоловіків раніше мав проблеми із законом через незаконне поводження зі зброєю.

У іншого – взагалі знайшли вкрадений травматичний пістолет.



Документи виявилися протермінованими / Фото "Києва оперативного"

Судячи з блогу чоловіків вони займаються нібито тим, що надають безхатькам допомогу.