У Києві блогери зі зброєю чіплялися до безхатька, їх затримали

Джерело:Київ оперативний
У Шевченківському районі столиці поліцейські затримали двох підозрілих чоловіків, про яких правоохоронцям повідомили перехожі. Сталося це 3 березня.
Як зазначили кияни, які звернулися до правоохоронців, вони побачили чоловіків, які не зовсім адекватно поводилися та чогось хотіли від безхатька.
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Чоловіки показали поліцейським посвідчення громадської організації / Фото "Києва оперативного"
Документи виявилися протермінованими / Фото "Києва оперативного"
Судячи з блогу чоловіків вони займаються нібито тим, що надають безхатькам допомогу.