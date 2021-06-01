Дівчина нічого кращого не придумала, як запропонувати показати свої груди, аби правоохоронці його відпустили. Втім, це нікого не зацікавило – їй довелося їхати разом з товаришем у райвідділок.

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Коли дівчина сіла у поліцейську машину, то включила гучну музику із нецензурщиною – у пісні ображали копів.

Ще один погром

Орендодавцям й ріелторам варто б запам’ятати цю особу, оскільки вона разом з друзями вже не вперше винаймає житло чи то готельний номер й влаштовує там погром. Що цього разу натворили молоді люди:

розмалювали ванну,

розбили плазму,

зламали ліжко,

залили підлогу алкоголем.

Все це знімалось на телефон й викладалось у соцмережах. Там у дівчини чимало підписників – понад 70 тисяч. Ймовірно, що вона назбирала прихильників подібними витівками.

Блогерка Марія, яка торщить чуже житло / Фото з інстаграму

Покажу цицьки

Коли приїхала поліція й наділа кайданки на друга блогерки, то вона почала усіляко ображати правоохоронців, а потім запропонувала показати груди, якщо поліцейські їх відпустять. "Так у нас в Україні ж роблять", прокоментувала свою пропозицію дівчина.

Вона також запевняла, що це не вони влаштували погром.

Ми зібрали усі відео цього інциденту, які були поширені у соцмережах.

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Сумнівна слава

Сайт 24 каналу раніше писав про витівки блогерки. Її до речі звуть Марія. Вона з мамою живе на Троєщині. Дівчині щойно виповнилось 18 років.

У березні 2021 року вона "відзначилась" двома епізодами – влаштувала ігри з пістолетом й випадково вистрелила у повітря. Де вона узяла зброю так й не з’ясувалось.

У той же день Марія з друзями теж розгромила орендовану квартиру. Вона сказала, що через те, що нібито власник попросив їх з’їхати й не повернув завдаток.