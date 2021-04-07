Чергова смерть через падіння з висоти сталася у Києві вдень 7 квітня. У мікрорайоні Бортничі з вікна 16 поверху випав молодий чоловік.

Медики швидкої, які прибули на виклик, лише констатували смерть чоловіка. Від отриманих травм постраждалий загинув миттєво. На місці події працюють поліцейські.

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Чи була подія пов'язана з самогубством, або ж чоловік зірвався з висоти випадково, з'ясовують слідчі.

Що відомо про падіння чоловіка з висоти у Києві



Чоловік впав з 16 поверху / Фото dtp.kiev.ua

Інцидент стався на вулиці Євгена Харченка в одній з новобудов компанії "Житло-інвест" близько 16:00 7 квітня.

Чоловік, якому на вигляд було близько 20-25 років випав з вікна 16 поверху.

Його особу наразі встановлюють правоохоронці.



Поліцейські встановлюють обставини падіння чоловіка з висоти / Фото dtp.kiev.ua

За фактом загибелі людини, згідно з процесуальним кодексом, поліцейські мають відкрити провадження за статтею про умисне вбивство. Кваліфікувати подію остаточно слідчі зможуть, коли стане відомо, чи випадково загиблий впав.

Поліцейські столиці фіксують стрімке зростання кількості самогубств з початку 2021 року. Майже кожного тижня у Києві стається кілька смертельних випадків падіння з висоти серед дорослих. Загалом за 4 місяці року у столиці здійснили суїцид 6 дітей.