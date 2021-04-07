У Києві в Бортничах з вікна новобудови випав чоловік: фото
Чергова смерть через падіння з висоти сталася у Києві вдень 7 квітня. У мікрорайоні Бортничі з вікна 16 поверху випав молодий чоловік.
Джерело:24 канал
Медики швидкої, які прибули на виклик, лише констатували смерть чоловіка. Від отриманих травм постраждалий загинув миттєво. На місці події працюють поліцейські.
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Що відомо про падіння чоловіка з висоти у Києві
Чоловік впав з 16 поверху / Фото dtp.kiev.ua
- Інцидент стався на вулиці Євгена Харченка в одній з новобудов компанії "Житло-інвест" близько 16:00 7 квітня.
- Чоловік, якому на вигляд було близько 20-25 років випав з вікна 16 поверху.
- Його особу наразі встановлюють правоохоронці.
Поліцейські встановлюють обставини падіння чоловіка з висоти / Фото dtp.kiev.ua
За фактом загибелі людини, згідно з процесуальним кодексом, поліцейські мають відкрити провадження за статтею про умисне вбивство. Кваліфікувати подію остаточно слідчі зможуть, коли стане відомо, чи випадково загиблий впав.
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