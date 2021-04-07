У Києві в Бортничах з вікна новобудови випав чоловік: фото

Джерело:24 канал
Чергова смерть через падіння з висоти сталася у Києві вдень 7 квітня. У мікрорайоні Бортничі з вікна 16 поверху випав молодий чоловік.
Медики швидкої, які прибули на виклик, лише констатували смерть чоловіка. Від отриманих травм постраждалий загинув миттєво. На місці події працюють поліцейські.
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Чоловік впав з 16 поверху / Фото dtp.kiev.ua
Поліцейські встановлюють обставини падіння чоловіка з висоти / Фото dtp.kiev.ua
За фактом загибелі людини, згідно з процесуальним кодексом, поліцейські мають відкрити провадження за статтею про умисне вбивство. Кваліфікувати подію остаточно слідчі зможуть, коли стане відомо, чи випадково загиблий впав.Поліцейські столиці фіксують стрімке зростання кількості самогубств з початку 2021 року. Майже кожного тижня у Києві стається кілька смертельних випадків падіння з висоти серед дорослих. Загалом за 4 місяці року у столиці здійснили суїцид 6 дітей.